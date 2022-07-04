Губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании региона

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2022, 22:54 Источник: РИА "Новости"

губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в рамках разговора с журналистами вечером в понедельник, 4 июля, заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда и региона в целом.

Антон Алиханов в беседе с представителями СМИ порекомендовал обратиться к главе "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, который ранее выступил с предложением о переименовании Калининграда во Владибалтийск, а Калининградской области – в Балтийский край, за разъяснениями, в чем содержательная часть данной идеи.

"В чем основной смысл, не очень понятно", – заметил губернатор Калининградской области.