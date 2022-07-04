Сенатор Климов: перед решением вопроса о переименовании Калининграда следует узнать мнение жителей города

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4 июля 2022, 18:54 Источник: РИА "Новости"

Калининград, Alexander Chernykh/Russian Look

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 4 июня заявил, что вопрос о возможном переименовании Калининграда во Владибалтийск следует сначала обсудить с жителями города.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов выдвинул идею о переименовании Калининграда во Владибалтийск, а Калининградской области – в Балтийский край. По его словам, подобный шаг позволит повысить статус региона.

Андрей Климов выразил мнение, что перед тем, как обсуждать вопрос переименования Калининграда и Калининградской области, следует выяснить мнение жителей вышеуказанного региона.