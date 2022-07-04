МИД РФ: россиян среди пострадавших в результате беспорядков в Каракалпакстане нет

В МИД РФ заявили, что в результате беспорядков в Каракалпакстане россиян среди пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что пострадавших российских граждан в республике Каракалпакстан не выявлено.
Также источник в МИД РФ рассказал РИА Новости, что Россия считает события в Узбекистане «внутренним делом» страны. Он подчеркнул, что власти действуют «с уважение к народу», сил не допустить провокаций достаточно.
Ранее нацгвардия Узбекистана сообщила, что в республике Каракалпакстан было задержано более 100 человек за нарушение комендантского часа.