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МИД РФ: россиян среди пострадавших в результате беспорядков в Каракалпакстане нет

, 17:20 Источник: РИА Новости

МИД РФ: россиян среди пострадавших в результате беспорядков в Каракалпакстане нет
Россия, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В МИД РФ заявили, что в результате беспорядков в Каракалпакстане россиян среди пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что пострадавших российских граждан в республике Каракалпакстан не выявлено. 

Также источник в МИД РФ рассказал РИА Новости, что Россия считает события в Узбекистане «внутренним делом» страны. Он подчеркнул, что власти действуют «с уважение к народу», сил не допустить провокаций достаточно.

Ранее нацгвардия Узбекистана сообщила, что в республике Каракалпакстан было задержано более 100 человек за нарушение комендантского часа.

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