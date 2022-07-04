Нацгвардия Узбекистана: в Каракалпакии задержали 110 нарушителей комендантского часа

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2022, 13:08 Источник: РИА Новости

Anton Belitsky/Russian Look, globallookpress.com

В республике Каракалпакстан было задержано более 100 человек за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии Узбекистана Даврона Джуманиязова.

Сотрудники силовых структур задержали 110 человек за нарушение комендантского часа, который был введен в республике Каракалпакстан после беспорядков в Нукусе. После незаконной демонстрации 1 июле в республике был введен режим ЧП с 3 июля по 2 августа, а также запрет на свободное передвижение вне места жительства – с 19.00 мск до 5.00 мск.

Пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Джуманиязов заявил, что нарушения комендантского часа были зафиксированы в ночь с 3 на 4 июля. В результате было задержано 110 человек. Также 12 транспортных средств было отправлено на штрафстоянку.

В столице республики было задержано 58 человек, из них 28 привлечены к ответственности по статье административного кодекса Узбекистана «нарушение требований режима чрезвычайного положения».