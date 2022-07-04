Политолог Бальбек согласился с высказыванием депутата ГД Морозова об агрессии США

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4 июля 2022, 12:15

Депутат Госдумы Олег Морозов, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Политолог Руслан Бальбек согласился с мнением депутата Государственной думы России Олега Морозова о том, что действия США можно трактовать, как прямую агрессию против РФ.

Ранее депутат Госдумы Морозов заявил, что передача изображений Белгорода Вашингтону американскими спутниками, в том числе GeoEye-1, можно квалифицировать, как прямую агрессию США против России.

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в разговоре с RT мнение депутата, согласившись с ним. Эксперт отметил, что действия США причастны к сегодняшним событиям на Украине.

«Белгород — это лишь один из эпизодов, ведь на Украину идут не только передача данных, но и поставка противокорабельных ракет, дальнобойные реактивные системы и обещания, а возможно, уже и выполненные поставки элементов современной ПРО», — заявил Бальбек.