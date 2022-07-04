Политолог Бальбек согласился с высказыванием депутата ГД Морозова об агрессии США

Политолог Руслан Бальбек согласился с мнением депутата Государственной думы России Олега Морозова о том, что действия США можно трактовать, как прямую агрессию против РФ.
Ранее депутат Госдумы Морозов заявил, что передача изображений Белгорода Вашингтону американскими спутниками, в том числе GeoEye-1, можно квалифицировать, как прямую агрессию США против России.
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в разговоре с RT мнение депутата, согласившись с ним. Эксперт отметил, что действия США причастны к сегодняшним событиям на Украине.
«Белгород — это лишь один из эпизодов, ведь на Украину идут не только передача данных, но и поставка противокорабельных ракет, дальнобойные реактивные системы и обещания, а возможно, уже и выполненные поставки элементов современной ПРО», — заявил Бальбек.