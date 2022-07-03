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Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского удара «Точкой-У»

, 14:50 Источник: РИА Новости

Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского удара «Точкой-У»
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Корреспонденты РИА Новости обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал Белгород за три дня до украинских ударов. 

Согласно сообщению Минобороны РФ, 3 июля вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Белгород 3 ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Российские ПВО уничтожили снаряды, однако обломки одной из ракет упали на жилой дом.

За три дня, 30 июня, до обстрела «Точкой-У» российской территории, американский GeoEye-1 делал снимки  Белгородской области. Отмечается, что другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3  также вели съёмку города.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что обстрел украинскими войсками территории РФ стал критической точкой, за последствия которого будет отвечать не только Киев, но и его "хозяева".

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