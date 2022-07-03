Слуцкий: Киеву за обстрелы Белгорода и Курска придётся платить

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3 июля 2022, 18:23 Источник: https://t.me/slutsky_l/1146

Леонид Слуцкий, фото: https://t.me/slutsky_l/1146

Обстрелы российских городов Белгород и Курск со стороны Украины, в результате которых есть жертвы, раненые и разрушенные дома, не останутся без ответа. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье заявил, что за преступления придётся платить "по суровой шкале наказания".

Минобороны РФ в воскресенье распространило информацию о том, что ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все ракеты были уничтожены в воздухе, но обломки одной из них упали на жилой дом. В результате в Белгороде погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

В своём Telegram-канале Слуцкий написал: "Украинский режим встретил известие об освобождении ЛНР ударами ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками по жилым районам Белгорода и Курска. То есть - новым военным преступлением. Агония и подлая месть".

"За все преступления рано или поздно придется платить. И платить по суровой шкале наказания", - подчеркнул политик. По словам Слуцкого, "произошедшее лишь подтверждает, что проведение спецоперации на Украине было необходимо, в том числе для обеспечения непосредственной безопасности территории России".