Читатели Le Figaro раскритиковали просьбу Зеленского о поставках современного оружия

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3 июля 2022, 15:08 Источник: РИА Новости

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com, globallookpress.com

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали просьбу главы Украины Владимира Зеленского о поставках новейшего оружия.

Читатели французской газеты возмутились такой просьбой со стороны украинского президента и назвали его идею «безумной».

К примеру, пользователь под ником l abominable JR ответил сарказмом:«Ему нужна современная артиллерия? Наших «Цезарей» уже не хватает? Что ж, в наших музеях должно было остаться штук 75».

«Нет никаких сомнений в том, что массовые поставки западного оружия на Украину еще больше усугубляют войну. Это не значит, что я за Путина: я за мир. Если мы хотим мира, мы не должны посылать оружие на поля сражений"», — отметила gyann.

"К черту этого клоуна!" — подытожили читатели.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на встрече с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что Североатлантическому альянсу нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины.