Зеленский заявил, что НАТО нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что Североатлантическому альянсу нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины.
Расмуссен в настоящее время является сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины наравне с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.
По информации офиса президента Украины, на встрече с Расмуссеном "Зеленский отдельно коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности".
Украинский президент отметил, что до сих пор эта система не сталкивалась с такой ситуацией и потому не имела четких алгоритмов реагирования.
Зеленский высказал убеждение, что на примере происходящего на Украине можно разработать конкретные действенные гарантии безопасности.
Расмуссен в ответ пообещал приложить максимум усилий для обеспечения эффективной работы Группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.