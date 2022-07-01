Зеленский заявил, что НАТО нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины

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1 июля 2022, 22:32 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что Североатлантическому альянсу нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины.

Расмуссен в настоящее время является сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины наравне с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

По информации офиса президента Украины, на встрече с Расмуссеном "Зеленский отдельно коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности".

Украинский президент отметил, что до сих пор эта система не сталкивалась с такой ситуацией и потому не имела четких алгоритмов реагирования.

Зеленский высказал убеждение, что на примере происходящего на Украине можно разработать конкретные действенные гарантии безопасности.

Расмуссен в ответ пообещал приложить максимум усилий для обеспечения эффективной работы Группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.