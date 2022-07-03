Глава МИД Британии Трасс не согласилась с высказыванием Джонсона о женщинах

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3 июля 2022, 13:44 Источник: РИА Новости

Глава МИД Британии Лиз Трасс, фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с высказыванием премьера Бориса Джонсона об отличном от мужчины поведении женщины во главе государства.

Джонсон заявил, что глава РФ Владимир Путин является отличным «примером токсичной маскулинности». Премьер Британии также добавил, что операция не была бы начата Россией, если бы во главе государства была женщина.

Глава МИД Британии Лиз Тасс не согласилась с Джонсоном.

«Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины», — прокомментировала высказывание премьера Трасс.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.