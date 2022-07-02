Британский премьер Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы

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2 июля 2022, 12:38 Источник: Свободная пресса

город Одесса, фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы, а также удостоился трех Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли.

Распоряжение о присвоении британскому премьеру звания почетного одессита подписал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он написал пост в своем Telegram-канале, пишет одесская газета «Думская».

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы», — написал Труханов.

Он отметил, что Борис Джонсон стал первым британцем, получившим такое звание. Труханов высказал благодарность премьер-министру Великобритании за помощь Украине финансами и оружием, - сообщает «Свободная пресса».