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Британский премьер Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы

, 12:38 Источник: Свободная пресса

Британский премьер Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы
город Одесса, фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы, а также удостоился трех Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли.

Распоряжение о присвоении британскому премьеру звания почетного одессита подписал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он написал пост в своем Telegram-канале, пишет одесская газета «Думская».

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы», — написал Труханов.
Он отметил, что Борис Джонсон стал первым британцем, получившим такое звание. Труханов высказал благодарность премьер-министру Великобритании за помощь Украине финансами и оружием, - сообщает «Свободная пресса».

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