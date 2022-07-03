3 июля – день ГИБДД МВД РФ

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3 июля 2022, 09:57 Татьяна САВКИНА

Образование Госавтоинспекции как самостоятельной службы было вызвано требованием времени. В 30-е годы прошлого века, когда создавалась экономика новой страны, всё большее значение стал приобретать автомобильный транспорт и дорожное хозяйство. Молодому государству потребовался надежный механизм управления и надзора за дорожным движением, а также эксплуатацией автопарка.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 года утверждено Положение о Государственной Автомобильной Инспекции Главного Управления рабоче-крестьянской милиции НКВД Союза ССР. Эту дату и принято считать датой создания Госавтоинспекции.

В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка – извозчику, извозчик – автомашине, а автомашина общего назначения – всем машинам специального назначения и автобусу».

В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. Появилась общегосударственная система обеспечения безопасности дорожного движения.

С момента своего появления на свет и по сей день главной задачей Госавтоинспекции остаётся сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны.

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. Статистика свидетельствует, что в последние годы число жертв ДТП на российских дорогах сократилась. Также сокращается число «пьяных аварий». Но, к сожалению, высоким остается уровень аварийности, нарушений со стороны всех участников движения. Поэтому работы сотрудникам Госавтоинспекции всегда хватает.