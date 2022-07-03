Спикер Госдумы Володин поздравил белорусов с Днём независимости республики

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3 июля 2022, 10:05 Источник: Сайт Госдумы

Спикер ГД Вячеслав Володин, фото: duma.gov.ru

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин поздравил народ Белоруссии с Днём независимости. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдумы.

«Поздравляю вас с национальным праздником Республики Беларусь — Днем независимости.Желаю всему братскому белорусскому народу счастья и благополучия», — указано на думском сайте.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём незавимости республики. Лидер страны подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают узы дружбы, а также стратегическое партнерство.