Спикер Госдумы Володин поздравил белорусов с Днём независимости республики

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин поздравил народ Белоруссии с Днём независимости. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдумы.
«Поздравляю вас с национальным праздником Республики Беларусь — Днем независимости.Желаю всему братскому белорусскому народу счастья и благополучия», — указано на думском сайте.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём незавимости республики. Лидер страны подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают узы дружбы, а также стратегическое партнерство.