Путин направил Лукашенко поздравления с Днем независимости Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в воскресенье, 3 июля, поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что граждане России и Белоруссии не только сохраняют узы дружбы и взаимопомощи, но и укрепляют их. По словам российского лидера, страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают на мировой арене свои интересы, развивая отношения стратегического партнерства.
Президент РФ выразил уверенность в том, что Москва и Минск будет и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи, а также совершенствовать институты Союзного государства и продвигать на евразийском пространстве интеграционные процессы.