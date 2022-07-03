Путин направил Лукашенко поздравления с Днем независимости Белоруссии

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3 июля 2022, 09:48 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в воскресенье, 3 июля, поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что граждане России и Белоруссии не только сохраняют узы дружбы и взаимопомощи, но и укрепляют их. По словам российского лидера, страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают на мировой арене свои интересы, развивая отношения стратегического партнерства.

Президент РФ выразил уверенность в том, что Москва и Минск будет и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи, а также совершенствовать институты Союзного государства и продвигать на евразийском пространстве интеграционные процессы.