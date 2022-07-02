Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Лукашенко: Белоруссия и Россия должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада

, 19:55

Лукашенко: Белоруссия и Россия должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия и Российская Федерация должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия со стороны Запада. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Минск и Москва должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада, сказал Лукашенко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, белорусский лидер проинформировал, что приказал военным бывшей советской республики взять на прицел центры принятия решений противников Минска.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Спорт