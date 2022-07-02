Лукашенко: Белоруссия и Россия должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада

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2 июля 2022, 19:55

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия и Российская Федерация должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия со стороны Запада. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Минск и Москва должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада, сказал Лукашенко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, белорусский лидер проинформировал, что приказал военным бывшей советской республики взять на прицел центры принятия решений противников Минска.