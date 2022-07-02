Лукашенко сообщил, что приказал военным Белоруссии взять на прицел центры принятия решений противников Минска

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2 июля 2022, 19:27

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что приказал военным бывшей советской республики взять на прицел центры принятия решений противников Минска. Об этом информирует РИА Новости.

«Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Также политик отметил, что он и российский лидер Владимир Путин никого не шантажируют ядерным оружием.

Как сообщалось ранее сегодня, Александр Лукашенко рассказал, что несколько дней назад украинские войска пытались ударить по военным объектам Белоруссии, однако все выпущенные снаряды были перехвачены.