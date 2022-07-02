Губернатор Ведерников поздравил псковских десантников с включением в санкционные списки США

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2 июля 2022, 22:33 Источник: Telegram

Псковские десантники. Фото: MOD Russia/globallook.com

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских десантников с тем, что США включили их в свои санкционные списки. По мнению главы региона, это означает, что десантники «создают серьезные проблемы противнику».

«Хочу поздравить наших десантников – а именно, 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список… Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику – и конечно, с этим их можно только поздравить», - сказал Ведерников в видеообращении, которое он разместил в своем телеграм-канале в субботу.

28 июня управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против 70 юридических лиц, которые «играют важную роль для оборонно-промышленной базы Российской Федерации». В их числе оказались подразделения псковских десантников.