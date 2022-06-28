США включили в обновленный санкционный список Тину Канделаки и Анатолия Сердюкова с женой и детьми

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28 июня 2022, 18:52 Источник: bfm.ru

Анатолий Сердюков, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки расширили список санкций против России, американский Минфин включил в него юридические и физические лица - более 110 российских структур и более 50 физлиц.

Среди компаний - «Ростех» (сделки с госкорпорацией необходимо завершить до 11 августа), «КамАЗ», ПАО «Туполев» и другие.

В санкционных список США попали 57 российских граждан, в том числе телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки и бывший министр обороны Анатолий Сердюков с супругой и детьми.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 70 юридических лиц, многие из которых играют важную роль для оборонно-промышленной базы Российской Федерации», — указано в сообщении американского ведомства.