Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил о готовности обсудить инициативу СКР о конфискации имущества чиновников

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2 июля 2022, 11:46 Источник: ТАСС

Адальби Шхагошев, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что в нижней палате парламента готовы обсудить инициативу председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести конфискацию имущества чиновников, уличенных в коррупции.

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее в интервью ТАСС предложил ввести меру наказания для чиновников, уличенных в коррупции, конфискацию их имущества.

По словам Шхагошева, если это предложение у следственного комитета оформлено, в палате готовы это обсуждать. "Самое главное здесь - это широкое обсуждение, абсолютно не формальное причем, а профессиональное. Тут должны быть многосторонние участники этого процесса", - цитирует информагентство депутата.

Шхагошев выразил уверенность, что "стройное законодательство в борьбе с коррупцией необходимо".

"Понимаю, как рождаются такие предложения, например со стороны СКС, когда сталкиваются следственные органы с трудностями доказывания принадлежности того или иного имущества человеку, которому предъявляется обвинение", - отметил парламентарий.