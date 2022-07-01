Постановление о снятии ограничений, введенных из-за ковида, вступает в силу с 2 июля

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1 июля 2022, 16:56

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за ковида. Оно вступает в силу с 2 июля.



В ведомстве уточняют, что в случае ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.



С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась после первой декады января. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения. Весной показатель начал снижаться: к 1 марта суточный прирост составил 97,3 тыс., к 1 апреля — 19,1 тыс., а к 1 июня — 4,1 тыс., следует из данных оперативного штаба.



Ранее стало известно о 3 155 случаях заражения COVID-19 за минувшие сутки.