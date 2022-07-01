В России за сутки выявили 3 155 случаев заражения COVID-19

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1 июля 2022, 11:34

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 155 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки количество госпитализаций в Российской Федерации достигло 1 148, снизившись по сравнению с прошлыми сутками на 3,9%.

В оперштабе уточнили, что за 24 часа в стране скончались 53 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в РФ выздоровели 3 288 человек, что на 4,1% больше в сравнении с показателями четверга, 30 июня.