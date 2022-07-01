Глава Крыма Сергей Аксёнов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями и случившимся ДТП

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1 июля 2022, 15:50 Источник: Сергей Аксенов

Крымский мост, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов в пятницу прокомментировал информацию, распространённую некоторыми Telegram-каналами о том, что в районе моста наблюдается задымление, и автомобильное движение по в направлении Кубани временно приостановлено из-за дорожно-транспортного происшествия.

Аксёнов подтвердил что задымление в районе моста через Керченский пролив связано с учениями правоохранительных органов и случившимся ДТП. Глава Крыма подчеркнул, что никакой опасности для людей и конструкции Крымского моста нет. По информации Аксёнова, одновременно с проведением учений на мосту произошла авария. Ситуация в районе находится под контролем правоохранительных органов.

Неся огромные потери на поле боя, киевская власть грозится перейти к тактике государственного терроризма. Ветеран российской разведки полковника в отставке Ян Барановский заявил, что Крымский мост охраняется с воздуха двумя полками ПВО