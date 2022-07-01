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Институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в Университет им. Жириновского

, 15:57

Институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в честь первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который его основал. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Институт мировых цивилизаций был детищем Жириновского», - заявили в пресс-службе.

В ЛДПР поделились, что вуз обязан политическому деятелю своей инфраструктурой и преподавательским составом. Учебное заведение также назвали «гуманитарным проектом» Владимира Вольфовича.

«За 23 года работы накоплен богатейший опыт подготовки высококлассных специалистов, работающих в сферах политики, экономики, права», - поделился ректор вуза Олег Слоботчиков.

Ранее стало известно, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев хочет увековечить память умершего лидера ЛДПР и поставить в честь него памятник.

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