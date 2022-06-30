Поклонники Шатунова создали петицию, в которой просят посмертно присвоить ему звание народного артиста России

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30 июня 2022, 19:29 Источник: teleprogramma.pro

Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/globallook.com

После прощания с лидером группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым его поклонники создали в Сети петицию, в которой просят правительство России и президента посмертно присвоить певцу звание народного артиста, сообщает портал teleprogramma.pro.

«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь — загадка»,— говорится в тексте петиции. На данный момент она собрала около 15 тысяч подписей.

Ранее фанаты Шатунова уже предпринимали попытки собрать подписи, чтобы ему было присвоено звание народного артиста. Но успеха они не имели. По словам директора певца Аркадия Кудряшова, сам Шатунов, будучи очень скромным человеком, считал неприличным выпрашивать для себя звания или привилегии.

Юрий Шатунов скончался в Москве 23 июня.