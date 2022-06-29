Жительница Кременчуга задала властям города неудобные вопросы о складах с вооружением

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29 июня 2022, 13:17

Пожарные на пожаре в Кременчуге, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В Кременчуге жителей волнуют не фейки от местных СМИ с обвинениями российских военных, а безответственность и преступные решения администрации и ВСУ. Канал «Хайлайт» представил видеообращение местной жительницы к властям.

Валерия обратилась с неудобными вопросами и потребовала у руководства Кременчуга объяснения тому факту, что склад с западным вооружением разместили в 50 метрах от торгового центра, парка и стоянки такси.

«Вам не кажется, что это уже слишком? То есть вы спрятали — осознанно, заранее, продуманно и спланировано — боеприпасы в том месте, куда приходит большое количество людей», − возмущается женщина.

«Патриоты» успели заспамить её пост возмущениями в защиту произвола властей города и закрыть аккаунт в соцсети. Но истинное отношение горожан к происходящему стереть не удаётся.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России сообщило, что пожар в торговом центре в Кременчуге под Полтавой вызвала детонация боеприпасов, хранившихся там.