Власти Тверской области «кидают» предпринимателей?

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2022, 13:58 Николай УХТИН

22 марта этого года в статье «Жизнь в Нелидово на виду и под сукном. История про то, как в Тверской области кидают предпринимателей» мы задали несколько вопросов (оформив их редакционным запросом в соответствии со ст. 39 и 47 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации») губернатору Тверской области Игорю Рудене. Ни Игорь Михайлович, ни даже его пресс-служба нам до сих пор не ответили, хотя должны были сделать это в установленный законодательством семидневный срок. По закону у редакции есть три варианта дальнейших действий:

Первый вариант - это пожаловаться в вышестоящую инстанцию (начальнику) отказавшегося отвечать должностного лица. Понимая, кто у Игоря Михайловича начальник, пока оставим вариант жалобы президенту России на неотзывчивого губернатора на крайний случай. Да и вера в порядочность губернатора Рудени у нас ещё окончательно не иссякла.

Второй вариант почти такой же кардинальный, как и первый, но нас пока останавливает то, что он более затратный по времени. Редакция может подать иск в суд о нарушении ФЗ «О СМИ» с требованием устранить нарушения и обязать губернатора ответить. Также оставим на потом.

Остаётся третий вариант - обратиться в прокуратуру или с жалобой на нарушение ФЗ «О СМИ» или сразу с заявлением о привлечении губернатора к административной ответственности (статья 5.39 КоАП РФ) за нарушение ФЗ «О СМИ». О выбранном нами варианте сообщим всем заинтересованным лицам в конце статьи. А пока напомним содержание предыдущей статьи, на которую никак не отреагировал Игорь Руденя.

Итак, Нелидово — это райцентр в Тверской области, который последние несколько лет не сходит со страниц областных газет - зимовать там уж очень тяжко и прошлой зимой местные власти даже ввели режим ЧП. Причина катастроф с отоплением – в отсутствии мазута для котельной, которые возникают из-за серьезной кредиторской задолженности. Продавцы мазута, осведомленные о неплатежеспособности ресурсоснабжающей организации МУП «Горводоканал», отказываются выходить на торги и не хотят иметь с ней дело. Дополнительные отрицательные факторы — изношенность теплосетей, ветхость труб и оборудования, что ведет к потере тепла в домах. Когда 25 февраля 2021 в 14:00 мазут в очередной раз закончился, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Нелидовского городского округа ввела режим ЧС. Мазут стал поступать из областного резерва топлива, отопительный сезон худо-бедно закончили, а в июле Нелидово пришло время платить по зимним долгам. Министерство энергетики и ЖКХ правительства Тверской области потребовало у Нелидовского городского округа вернуть 105 млн. рублей за мазут, поставленный из регионального резервного фонда.

В сентябре губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что обеспечением отопления в Нелидово будет заниматься напрямую регион, полномочия по теплоснабжению перейдут на уровень правительства области. Организацию теплоснабжения обеспечит ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области».

В марте 2022 мы писали, что одним из пострадавших поставщиков мазута стало ООО «ГазТорг», основной вид деятельности - оптовая торговля топливом. Именно эта организация в сентябре – октябре 2019 заключила несколько контрактов с МУП «Горводоканал» г. Нелидово на поставку 3072,7 тонн топочного мазута. Общая сумма контрактов составила более 68,6 млн. рублей. Но, чтобы получить оплату за поставку «ГазТорг» пришлось обратиться в Арбитражный суд г. Твери. Выплаты по исполнительным листам до осени 2021 производились малыми суммами. Однако, в отопительный сезон 2020-2021, уже имеющаяся задолженность не помешала МУП «Горводоканал» через администрацию г. Нелидово и лично под устное поручительство Министра ЖКХ Тверской области Цветкова А. И. обратиться к ООО «Газторг» с просьбой о поставке сжиженного газа, так как в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. ООО «Газторг» произвели поставку сжиженного газа на общую сумму 116 346 740 рублей.

Разумеется, тут произошла так же история – суд – приставы – и на 02.03.2022 года., учитывая все поступления за истекший период, общая задолженность МУП «Горводоканал» ООО «Газторг» составляет 58 280 903,15 руб.

У нас, после ознакомления с документами, возник закономерный вопрос – если деньги из бюджета все время выделялись, то, где они потерялись по дороге из бюджета к поставщикам топлива?

Пару слов о перераспределении полномочий по теплоснабжению посредством организации теплоснабжения через компанию ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области». Создаётся стойкое ощущение, что это перераспределение сделано не для наведения порядка, а для ухода МУП «Горводоканал» от исполнительного производства. Для справки – по данным ФССП по состоянию на 10.02.2022 г. в состав сводного исполнительного производства в отношении МУП «Горводоканал» входит 108 исполнительных производств на общую сумму задолженности 499 363 318,97 руб. По сути, этим перераспределением» – всё – изношенные сети, вечно взрывающиеся котельные и даже штатный состав сотрудников МУП «Горводоканал» остаются там же, меняется только вывеска по сбору денег с населения через коммерческую структуру ООО ЕРКЦ с МУП на ООО. Но имущество МУП «Горводоканал» арестовано и передавать его кому-либо, даже по распоряжению губернатора – противозаконно.

У генерального директора ООО «ГазТорг» Рафика Дербишева есть версия, куда все же деваются деньги из бюджета:

«МУП и администрация утверждают, что не оплачивают поставленный нами мазут якобы в связи с отсутствием выделенных на закупку бюджетных средств. Мы видим тут признаки мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием, ведь обеспечение муниципального контракта основано на безусловном выделении бюджетных средств, имеющих целевое назначение – оплата поставленных по контракту товаров. Товар поставлен, претензий нет, а есть отсутствие целевых денежных средств, выделенных на оплату поставленного товара бюджетом и исчезнувших в неизвестном направлении.

Не исключаю, что злостное уклонение от оплаты связано с коррупционной направленностью многих должностных лиц, на нецелевое использование бюджетных средств или прямое их хищение.

ООО «ГазТорг» было вынуждено обратиться в местные органы законодательной и исполнительной власти:

- В правительство Тверской области;

- Руководителю Нелидовского района следственного отдела;

- Прокурору Тверской области;

- Прокурору Нелидовской межрайонной прокуратуры;

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей по Тверской области.

Направленные обращения остались за рамками объективного рассмотрения и результатов не принесли. Вольное обращение с системой планирования, отступление от требований и норм закона в области организации госзакупок, обман поставщиков, открытое неисполнение обязанностей, прописанных в муниципальном контракте – по сути, ставит под угрозу дальнейшее существование самой системы государственных закупок. До настоящего времени мы не оставляем попытки идти законным путем, чтобы прекратить порочную практику организации закупок, востребовать от МУП «Горводоканал» нецелевым образом потраченные денежные средства, полученные путем обмана поставщиков, а по сути воровства, поставленного на рельсы Российского законодательства».

Статья от 22 марта заканчивалась вопросами, напомним их:

«В соответствии со ст. 39 и 47 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» редакция «АН» просит считать данную публикацию официальным запросом губернатору Тверской области Игорю Рудене.

Вопросы к губернатору: Игорь Михайлович, вы платить по счетам за топливо поставщикам собираетесь? И куда все же подевались деньги?»

Но, так как Игорь Михайлович Руденя не ответил «Аргументам недели» мы вынуждены обратиться к прокурору Тверской области, государственному советнику юстиции 2 класса Сергею Борисовичу Лежникову с заявлением о возможном мошенничестве в сфере ЖКХ на подконтрольной ему территории с настоятельной просьбой провести прокурорскую проверку изложенных в этих статьях фактах. Ведь Сергею Борисовичу хорошо известно, что сообщение в СМИ – это достаточное основание для инициации такой проверки.

Редакция будет следить за развитием событий.