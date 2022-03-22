Жизнь в Нелидово на виду и под сукном

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22 марта 2022, 13:53 Николай УХТИН

История про то, как в Тверской области кидают предпринимателей в двух частях с прологом и эпилогом.

Пролог.

Нелидово — райцентр в Тверской области, последние несколько лет не сходит со страниц областных газет - зимовать там уж очень тяжко (невозможно, по мнению местных СМИ), прошлой зимой местные власти даже ввели режим ЧП. В первой части мы расскажем публичную часть этой истории, то, что доступно общественности благодаря публикациям в СМИ. Во второй же части будет наш эксклюзив, эти документы ещё не публиковались в открытом доступе.

Часть первая.

Отопительный сезон зимы 20-21 начался в Нелидово вот такими заголовками: «Город в Тверской области остался без горячей воды и отопления», писало издание «Караван Ярмарка» 20 ноября 2020:

«Во многих домах города Нелидово отопительный сезон так и не начался. Без отопления остались образовательные и другие социальные учреждения. Причина банальна – в котельной кончился мазут. Информацию об отсутствии мазута в котельной распространили в социальных сетях замерзающие жители города. Администрацией Нелидовского городского округа подтвердила, что проблемы с мазутом есть. Ситуация остается на контроле Министерства энергетики и ЖКХ Тверской области и местной администрации (здесь и далее выделение шрифтом «АН»)».

1 февраля 2021 информационный портал «PANORAMApro» в публикации «В Нелидово отопительный сезон пошел не по плану» процитировал главу округа Владимира Пашедко, который, комментируя ситуацию с отоплением, заявил, что «ресурсоснабжающая организация МУП «Горводоканал» испытывает проблемы с закупкой топлива из-за серьезной накопившейся кредиторской задолженности. Из-за этого на торги неохотно выходят поставщики мазута. Дополнительные отрицательные факторы — изношенность теплосетей, ветхость труб и оборудования, что ведет к потере тепла в домах».

«25 (февраля – прим «АН») числа в 14:00 мазут закончился», - пишет «Караван Ярмарка» в новости утром 26.02. «В Нелидово Тверской области введен режим ЧС»: «Топлива нет и не будет. Продавцы, осведомленные о неплатежеспособности ресурсоснабжающей организации МУП «Горводоканал», отказываются выходить на торги и не хотят иметь с ним дело. В начале февраля МУПу удалось где-то купить 1,5 тонны мазута, которых хватило ровно на десять дней, и на этом всё. Власти округа отмечают, что за зиму потратили на отопление 124 млн рублей, что составляет почти 40% от доходов местного бюджета, который тает со скоростью 3 млн рублей в сутки. 25 февраля собралась Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Нелидовского городского округа, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Обсуждать было нечего. Глава округа Владимир Пашедко коротко посовещался с членами комиссии и объявил чрезвычайную ситуацию. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций планирует обратиться за финансовой помощью в правительство Тверской области».

В обед того же дня на сайте «PANORAMApro» появляется новость: «Отопление домов в Нелидово осуществляется в штатном режиме»: «Все котельные Нелидовского городского округа работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Задачу принять меры для обеспечения жителей городского округа качественными коммунальными услугами поставил губернатор Игорь Руденя».

К вечеру стало известно, что Владимир Пашедко успел уйти в отставку по собственному желанию, и только потом появилось распоряжение губернатора Тверской области Игоря Рудени об «отрешении от должности» главы Нелидовского муниципального округа Владимира Пашедко «в связи с совершением действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина».

Комментируя происходящее, информационно-аналитический портал «Другая Тверь» заметил: «В Нелидово был введен режим чрезвычайной ситуации. Это произошло под давлением областных властей, без режима ЧС Нелидовской администрации не предоставляли доступ к резервному фонду топлива».

А «Караван Ярмарка» удивляется: «Странно слышать о проблемах города Нелидово с теплоснабжением. На протяжении лет 10 в бюджете Тверской области закладываются средства на строительство новых и модернизацию существующих котельных, но проблемы с теплоснабжением так и не прекращаются». А главный редактор издания «Караван Ярмарка» Мария Орлова в редакционной статье напоминает, что «Пашедко для Нелидова является сильным аллергеном. Это наглядный пример кадровой политики губернатора Рудени. Пашедко, проштрафившийся во время работы в администрации областного центра, был отправлен на работу в Нелидово».

Третьего мая в Нелидове закончился отопительный сезон, и в общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» под символичным названием «Ледниковый период. ПОСЛЕСЛОВИЕ» вышло интервью замглавы администрации округа К. В. Голубева, в котором он прокомментировал итоги отопительного сезона. Пару цифр из интервью нам пригодится: «В период с ноября 2020-го по февраль 2021 года в муниципальный резерв топлива за счёт средств бюджета было приобретено 6 649,6 тонны мазута. В период с марта по апрель из областного резерва топлива администрации Нелидовского городского округа было выделено 3 492,85 тонны топлива».

И в июле, как написала «Другая Тверь», пришло «время платить по зимним долгам»: «Правительство Тверской области решило убить финансовую систему Нелидовского городского округа. Иначе невозможно объяснить сразу три иска, поданных региональным министерством энергетики и ЖКХ в конце июня. Всего с бюджета не самого богатого района требуют 105 млн руб. Все три иска касаются резервного топлива. Его Нелидовский городской округ получал зимой из регионального резервного фонда.

Но для Нелидовского городского округа ситуация может стать критичной, дело в том, что годовой бюджет Нелидово едва превышает 600 млн руб., так что взыскание 105 млн руб. поставит округ на грань выживания. Очевидно, что на уровне региона необходимо разработать систему, когда районные бюджеты не становились крайними за необходимость воспользоваться резервным топливом. Районы не могут отремонтировать сети и купить топливо, но Правительство Тверской области предпочитает формально подходить к вопросу: легче подать в суд, чем выстроить систему».

Но «Другая Тверь» ошиблась - правительство Тверской области таки начало выстраивать систему: «Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что обеспечением отопления в Нелидово будет заниматься напрямую регион». – пишет 01.09.2021. «Караван Ярмарка».

В ноябре «система» сложилась: «Нелидовский городской округ станет чуть ли не первым муниципалитетом в Тверской области, где полномочия по теплоснабжению перейдут на уровень Правительства области. Соответствующий проект перераспределения полномочий размещен на сайте региональной власти. Сами полномочия планируется забрать на срок пять лет, а организацию теплоснабжения (обеспечить – прим «АН») посредством компании ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», - пишет «Другая Тверь» 09.11.2021.

Теперь поясним акценты, выделенные нами шрифтом в этом тексте. Во-первых, это видно и не надо дополнительно доказывать - с самого начала проблем с отоплением в Нелидово губернатор Тверской области Игорь Руденя, был, как говорится, полностью вовлечен в эти проблемы. А во-вторых, во второй части, мы расскажем, как и у кого «МУПу удавалось где-то купить мазут».

Часть вторая.

Сначала – небольшой дисклеймер - все подтверждающие документы имеются в распоряжении редакции.

А теперь знакомьтесь – ООО «ГазТорг», основной вид деятельности, как нетрудно догадаться, оптовая торговля топливом. Именно эта организация в сентябре – октябре 2019 заключила несколько контрактов с МУП «Горводоканал» г. Нелидово на поставку 3072,7 тонн топочного мазута. Общая сумма контрактов составила более 68,6 млн. рублей. Но, чтобы получить оплату за поставку «ГазТорг» пришлось обратиться в Арбитражный суд г. Твери. Выплаты по исполнительным листам до осени 2021 производились малыми суммами. Однако, в отопительный сезон 2020 – 2021, уже имеющаяся задолженность не помешала МУП «Горводоканал» через администрацию г. Нелидово и лично под устное поручительство Министра ЖКХ Тверской области Цветкова А.И. обратиться к ООО «Газторг» с просьбой о поставке сжиженного газа, так как в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. ООО «Газторг» произвели поставку сжиженного газа на общую сумму 116 346 740 рублей. Разумеется, тут произошла так же история – суд – приставы – и на 02.03.2022 года., учитывая все поступления за истекший период, общая задолженность МУП «Горводоканал» ООО «Газторг» составляет 58 280 903,15 руб.

У нас, после ознакомления с документами, возник закономерный вопрос – если деньги из бюджета все время выделялись, то, где они потерялись по дороге из бюджета к поставщикам топлива?

Теперь «по перераспределению полномочий по теплоснабжению» посредством организации теплоснабжения через компанию ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области». Создаётся стойкое ощущение, что это «перераспределение» сделано не для наведения порядка, а для ухода МУП «Горводоканал» от исполнительного производства. Для справки – по данным ФССП по состоянию на 10.02.2022г. в состав сводного исполнительного производства в отношении МУП «Горводоканал» входит 108 исполнительных производств на общую сумму задолженности 499 363 318,97 руб. По сути, этим «перераспределением» – всё – изношенные сети, вечно взрывающиеся котельные и даже штатный состав сотрудников МУП «Горводоканал» остаются там же, меняется только вывеска по сбору денег с населения через коммерческую структуру ООО ЕРКЦ с МУП на ООО. Но имущество МУП «Горводоканал» арестовано и передавать его кому-либо, даже по распоряжению губернатора – противозаконно.

Мало того, фиктивность данного «перераспределения» подтверждает и анализ, проведенный ООО «Газторг», конторы - якобы спасителя Нелидово от холодов - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», так как она имеет все признаки конторы «Рога и копыта» (т.е. признаки недействующего юридического лица), а именно, в период 2017-2020 гг:

- не оплачен уставной капитал, в связи с чем общество должно быть уже ликвидировано по решению суда;

- не обладает штатом сотрудников, оформленных в соответствии с гражданским и трудовым законодательством, численность составляет 1 человек;

- отсутствие деятельности с 23.05.2017 г, выручка - 0,00 руб.;

- отсутствие лицензии в соответствии со ст.12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ на момент эксплуатации Опасных производственных объектов 2 и 3 класса опасности;

- осуществление деятельности с грубейшим нарушением Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- Открытое исполнительное производство по взысканию задолженности с ООО «Объединенные энергетические системы» Тверской области.

Кроме того, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области не перечислило на расчетные счета МУП «Горводоканал» компенсации выпадающих доходов по установленным льготным тарифам для населения за период с января 2021г. по настоящее время. Данные денежные средства в размере около 100 млн. руб. должны были поступить на погашение исполнительного производства.

Чуть выше по тексту мы спрашивали куда деваются деньги. У генерального директора ООО «ГазТорг» Рафика Дербишева есть предположение на этот счёт:

«МУП и администрация утверждают, что не оплачивают поставленный нами мазут якобы в связи с отсутствием выделенных на закупку бюджетных средств. Мы видим тут признаки мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием, ведь обеспечение муниципального контракта основано на безусловном выделении бюджетных средств, имеющих целевое назначение – оплата поставленных по контракту товаров. Товар поставлен, претензий нет, а есть отсутствие целевых денежных средств, выделенных на оплату поставленного товара бюджетом и исчезнувших в неизвестном направлении.

Не исключаю, что злостное уклонение от оплаты связанно с коррупционной направленностью многих должностных лиц, на нецелевое использование бюджетных средств или прямое их хищение, что подтверждается следующим:

Пашедко В.Г. и Лепешенко О.А. (Лепешенко - руководитель МУП «Горводоканал» - прим. «АН»), в нарушение действующих норм, заключили в 2019 году 4 контракта на поставку топочного мазута без торгов с вновь зарегистрированным ООО «Контур-нефть», г. Краснодар (ИНН 2308236179, ОГРН 1162375036592), имеющим в штате одного человека – директора. Общая стоимость закупок у этого ООО составила 122 636 356 рублей.

Это вызывает определенные сомнения в достоверности данных закупок, поскольку резервуарный парк г. Нелидово, с учетом переходящих запасов, по нашему мнению, физически не мог вместить и 50% от закупленного мазута».

Мы уже писали, что в публичном пространстве ООО «ГазТорг» эти вопросы ещё не задавало. Но письма в прокуратуру, МВД, ФАС, ФССП и даже в министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций писало. Ответы – стандартные отписки.

Эпилог.

В соответствии со ст. 39 и 47 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» редакция «АН» просит считать данную публикацию официальным запросом губернатору Тверской области Игорю Рудене.

Вопросы к губернатору: Игорь Михайлович, вы платить по счетам за топливо поставщикам собираетесь? И куда все же подевались деньги?

Вопросы не праздные, и мы ждём ответ в установленные законодательством сроки. Ведь вольное обращение с системой планирования, отступление от требований и норм закона в области организации госзакупок, обман поставщиков, открытое неисполнение обязанностей, прописанных в госконтракте, ставит под угрозу дальнейшее существование системы государственных закупок и дискредитирует систему государственного управления.

Говоря упрощенно, с таким подходом за регионом и властью может закрепиться имидж «кидал» и мало какой инвестор захочет вкладываться и помогать, так как пока складывается впечатление, что всем уровням власти в Тверской области доверять нельзя. Как развивать экономику с таким подходом в условиях санкционного давления недружественных внешних сил?

Мы будем продолжать следить за развитием этого кейса и надеемся, что в ближайшее время сможет рассказать о цивилизованном решении вопроса задолженности российскими предпринимателями и о перспективах развития Тверского региона.