Глава МИД РФ Лавров прокомментировал возможность расширения БРИКС за счёт Аргентины и Ирана

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28 июня 2022, 17:06

МИД РФ, Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл во вторник, 28 июня, пресс-конференцию для представителей СМИ. В ходе общения с журналистами они коснулся темы расширения формата БРИКС.

Чиновник подчеркнул, что решение о приёме в состав международного сообщества Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР будет решаться коллегиально пока не достигнет консенсуса.

«Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях, но решение будет приниматься консенсусом», − цитирует слова Лаврова ТАСС,

Важным аспектом подхода к расширению Лавров считает укрепление действенности формата. Министр подчеркнул, что «самое главное, что подготовительный процесс запущен и главным критерием здесь будет, прежде всего, обеспечение дальнейшей эффективности, повышения практической отдачи по работе этой структуры».

Отметим, Иран уже подал заявку на членство в БРИКС.