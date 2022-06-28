Медведев: ослаблять внимание к пандемии коронавируса пока нельзя

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тема пандемии остается по-прежнему актуальной, нельзя ослаблять к ней внимание. Об этом политик сообщил на совещании о научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами.
"Несмотря на все то, что происходит в мире, несмотря на общую напряженность, и эта тема по-прежнему остается актуальной. Ослаблять внимание к пандемии нельзя, как, собственно, и к тем выводам, которые все мы с вами сделали в результате совместной работы по противодействию новой коронавирусной инфекции", - сказал Медведев.
Он также добавил, что России требуется полная независимость при производстве эффективных лекарственных препаратов.
Ранее сообщалось о 2 541 новый случаях заражения коронавирусом нового типа в России. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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