В России за сутки выявили 2 541 случай заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2022, 11:47

анализ крови, https://unsplash.com/photos/CfS6A4U5g8M

В России за сутки выявили 2 541 новый заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 28 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций на территории Российской Федерации за сутки составило 1 425, увеличившись по сравнению с прошлыми 24 часами на 131%.

В оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в стране скончались 59 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в России выздоровели 3 414 граждан, что на 45% больше в сравнении с показателями 27 июня.