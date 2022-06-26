В России за сутки выявили 3 004 случая заражения коронавирусом нового типа

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26 июня 2022, 11:46

тест на COVID-19, https://argumenti.ru/politics/2022/06/777932

За минувшие сутки в России выявили 3 004 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 26 июня 2022 года в России количество госпитализаций за прошедшие 24 часа достигло 628, снизившись по сравнению с предшествующими сутками на 45,5%.

Скончались в стране за вышеуказанный период 55 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 2 713 граждан России, что на 21,5% меньше в сравнении с показателями 25 июня.