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Аргументы Недели Политика 13+

Количество случаев заражения COVID-19 в мире достигло 543 миллионов

, 11:06 Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире достигло 543 миллионов
тесты на COVID-19, https://unsplash.com/photos/ruuCTOhkdVc

По состоянию на воскресенье, 26 июня, в мире зарегистрированы 543,3 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в Университете Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в лидерах по заболеваемости COVID-19 в настоящий момент по-прежнему значатся США и некоторые европейские страны.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире скончались 6 328 556 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Полную вакцинацию против коронавируса нового типа прошли 11 642 430 635 человек.

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