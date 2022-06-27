Священник РПЦ Мазырин не увидел ничего предосудительного в поведении фанатов Шатунова, делавших селфи с покойным

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27 июня 2022, 22:16 Источник: Общественная служба новостей

Очередь во время прощания с Юрием Шатуновым. Фото: телеграм-канал SOTA/t.me/s/sotaproject

Православная церковь считает допустимым фотографировать умерших. Об этом сказал священник РПЦ Александр Мазырин, которого телеграм-канал «Абзац» попросил прокомментировать поведение фанатов певца Юрия Шатунова.

Во время прощания с музыкантом на Троекуровском кладбище многие поклонники Шатунова снимали покойного на телефон и даже делали с ним селфи.

«Вообще, фотографировать покойников вполне допустимо. Для Бога все живы. «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Само по себе это не предосудительно. Но если это делается с какими-то порочными целями, то это одобрить нельзя», — сказал священник.

Лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Похороны певца пройдут 28 июня в закрытом формате.