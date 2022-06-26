Похороны певца Юрия Шатунова состоятся во вторник в закрытом формате

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26 июня 2022, 13:18 Источник: РИА "Новости"

Юрий Шатунов, Tatiana Morozova/Russian Look

Похороны знаменитого российского артиста Юрия Шатунова запланированы на вторник, 28 июня. По словам представителя музыканта Аркадия Кудряшова, траурная церемония на Троекуровском кладбище будет закрытой.

Аркадий Кудряшов подчеркнул, что на похороны Юрия Шатунова будут допущены только самые близкие люди. По словам представителя певца, на церемонии не будет посторонних, даже если для этого артиста придется хоронить "в три часа ночи".

Ранее сегодня на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Юрием Шатуновым. Сотни людей пришли почтить память знаменитости.