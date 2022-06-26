Сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве

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26 июня 2022, 10:33 Источник: РИА "Новости"

Юрий Шатунов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Утром в воскресенье, 26 июня, сотни людей пришли проститься со знаменитым артистом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Сообщается, что у входа на Троекурсовское кладбище выстроилась длинная очередь. Многие люди держат в руках букеты белых роз, некоторые плачут.

Корреспондент РИА "Новости" отметил, что траурный зал также усыпан белыми розами. На траурной церемонии дежурят бригады скорой помощи.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта.