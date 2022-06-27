Федун уходит с поста вице-президента «Лукойла» - по семейным обстоятельствам и в связи с достижением пенсионного возраста

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27 июня 2022, 18:04 Источник: РБК

Леонид Федун. Фото: Dmitry Golubovich/globallook.com

Вице-прездиент «Лукойла» Леонид Федун покидает свой пост, который занимал с 1996 года, в связи с семейными обстоятельствами и достижением пенсионного возраста. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

«С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — сказано в пресс-релизе.

По информации РБК, полученной от самого Федуна, после ухода с должности он останется акционером «Лукойла» - его доля в компании составляет 1,45%.

Ранее сообщалось, что президент «Лукойла» Вагит Алекперов досрочно сложил свои полномочия после введения в отношении него западных санкций.