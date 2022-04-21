Вагит Алекперов сложил полномочия президента ЛУКОЙЛа

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21 апреля 2022, 13:47 Источник: Лукойл

Вагит Алекперов, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Вагит Алекперов в четверг объявил о своем решении досрочно сложить полномочия Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» и отказаться от полномочий члена Совета директоров компании. Соответствующие уведомления направлены сегодня Председателю Совета директоров «ЛУКОЙЛа».

Сообщение о том, что Алекперов досрочно сложил полномочия президента ЛУКОЙЛа и покинул совет директоров, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

На сайте «ЛУКОЙЛа» отмечается, что Алекперов по состоянию на 31 марта 2022 года владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом, в том числе, через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды в отношении 5,43%. Соответственно, Вагит Алекперов не является контролирующим акционером ПАО «ЛУКОЙЛ».​

Пост президента нефтяной компании он занимал с 1993 года. Британские власти 13 апреля внесли Вагита Алекперова в санкционный список. Ему запретили въезд в Великобританию и блокировку всех активов в Соединенном Королевстве.