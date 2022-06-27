Володин предложил преподавателям, ведущим пропаганду против спецоперации, уволиться с работы

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27 июня 2022, 16:08 Источник: ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Russian State Duma Press Service/globallook.com

Армия страны должна понимать, что за ней народ, поэтому преподаватели вузов, «ведущие пропаганду» против российской военной спецоперации, должны уйти со своих должностей. Так же, как и руководители вузов, в стенах которых такая пропаганда ведется. Об этом заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает искажать [информацию о спецоперации] и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», - сказал Володин, выступая на парламентских слушаниях, посвященных развитию системы высшего образования в России.

По его мнению, ответственность за подобную пропаганду должна лежать и на ректорах.

«Если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», - заявил спикер.

Ранее Володин посоветовал жителям Украины не спешить выкидывать учебники по русскому языку, «чтобы не пришлось потом их искать».