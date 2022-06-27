Глава Минобрнауки Фальков: дипломы российских вузов за рубежом признаются вне зависимости от участия в Болонской системе

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27 июня 2022, 13:03

Глава Минобрнауки Валерий Фальков, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил на парламентских слушаниях, что отказ России от Болонской системы не отменяет признание отечественных дипломов за рубежом.



По словам Фалькова, признание образования, ученых степеней и званий обеспечивается не присоединением России к Болонской декларации, а специальными межправительственными соглашениями.



«Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет» - уточнил Фальков.



Ранее академик РАО Александр Асмолов заявил, что уход от Болонской системы образования «будет иметь серьезные последствия». Эксперт считает, что этот процесс приведет к изоляции российского образования и отсутствия академической мобильности.