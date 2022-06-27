Глава Минобрнауки Фальков: дипломы российских вузов за рубежом признаются вне зависимости от участия в Болонской системе

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил на парламентских слушаниях, что отказ России от Болонской системы не отменяет признание отечественных дипломов за рубежом.
По словам Фалькова, признание образования, ученых степеней и званий обеспечивается не присоединением России к Болонской декларации, а специальными межправительственными соглашениями.
«Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет» - уточнил Фальков.
Ранее академик РАО Александр Асмолов заявил, что уход от Болонской системы образования «будет иметь серьезные последствия». Эксперт считает, что этот процесс приведет к изоляции российского образования и отсутствия академической мобильности.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Представитель Эрдогана заявил, что действия РФ в отношении Украины не были случайными: к ним подтолкнула политика НАТО и Запада
Немецкий канцлер Шольц: у Евросоюза есть общая убежденность, что осенний саммит G20 c участием России не стоит торпедировать
- #ЗАУГЛОМ Блокада Калининграда: Литва, как Украина, теряет земли, полученные в СССР
- 15:19 Проводить в последний путь Юрия Шатунова приехали Николай Басков и Игорь Крутой
- 14:58 На взрослых соревнованиях в гимнастике хотят запретить выступать до 18 лет
- 14:46 Автоматизация не вытеснит труд человека в России
- 14:44 RT снял видео, как россияне приезжают помогать жителям Донбасса восстанавливать инфраструктуру
- Telegram | (Подписаться) Посол ЛНР Мирошник: все заложники украинских боевиков на «Азоте» в Северодонецке освобождены