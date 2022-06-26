В Херсонской области неизвестные попытались взорвать автомобиль сотрудницы военно-гражданской администрации

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26 июня 2022, 17:30 Источник: РИА Новости

Горящий автомобиль. Фото: Natalya Loginova/globallook.com

В Новой Каховке Херсонской области, которая находится под контролем РФ, неизвестные попытались взорвать машину сотрудницы военно-гражданской администрации города Ирины Махневой.

Махнева занимает должность начальника местного управления образования. Она рассказала РИА Новости, что инцидент с машиной произошел ночью.

«Мне вчера поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать», - сказала Михнева.

Сама она не пострадала и с началом рабочей недели продолжит выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось о покушениях на главу херсонского поселка Чернобаевка и начальника УСИН Херсонской области. Оба выжили.