США ожидают, что в новой стратегической концепции НАТО будут «категоричные формулировки» относительно Китая

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26 июня 2022, 16:46 Источник: РИА Новости

Глава Китая Си Цзиньпин, фото: Li Tao/XinHua

США ожидает от обновлённой стратегической концепции НАТО «жёсткие» формулировки относительно Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

Представитель американской администрации заявил, что США надеется на «хороший результат», который подразумевает «жесткие» формулировки относительно КНР в новой стратегической концепции альянса.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, заявил, что некоторые страны мира политизируют вопросы развития, вводят экономические рестрикции, а также искусственно создают конфронтацию.