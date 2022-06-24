Си Цзиньпин заявил, что некоторые страны искусственно создают конфронтацию

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24 июня 2022, 16:28 Источник: РИА "Новости"

председатель КНР Си Цзиньпин, Ju Peng/XinHua/globallook.com

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 24 июня, заявил, что некоторые страны мира политизируют вопросы развития, вводят экономические рестрикции, а также искусственно создают конфронтацию.

Си Цзиньпин, выступая на саммите формата "БРИКС плюс", подчеркнул, что ряд государств строят "маленькие дворики с высокими стенами", тем самым намеренно создавая раскол. Председатель КНР, однако, обратил внимание на то, что введенные санкции возвращаются к их инициаторам бумерангом.

Политик также добавил, что в настоящий момент люди из всех уголков планеты все сильнее стремятся к сотрудничеству, миру и развитию.