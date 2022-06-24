Си Цзиньпин заявил, что некоторые страны искусственно создают конфронтацию

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 24 июня, заявил, что некоторые страны мира политизируют вопросы развития, вводят экономические рестрикции, а также искусственно создают конфронтацию.
Си Цзиньпин, выступая на саммите формата "БРИКС плюс", подчеркнул, что ряд государств строят "маленькие дворики с высокими стенами", тем самым намеренно создавая раскол. Председатель КНР, однако, обратил внимание на то, что введенные санкции возвращаются к их инициаторам бумерангом.
Политик также добавил, что в настоящий момент люди из всех уголков планеты все сильнее стремятся к сотрудничеству, миру и развитию.