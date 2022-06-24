Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2022, 12:25 Источник: РИА Новости

Матеуш Моравецкий, фото: Zbigniew Meissner/Polska Agencja Prasowa, globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не может эффективно соблюдать шесть пакетов антироссийских санкций, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий заявил, что ЕС стремится к «эффективному соблюдению» антироссийских санкций, однако «появляются проблемы». Также премьер-министр подчеркнул, что на саммите буду обсуждаться «разные новые решения», о которых будут вестись разговоры в ближайшие недели.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша находится под надежной защитой НАТО, и считает, что Россия не рискнет применять силу в районе Сувалкского коридора из-за обострения ситуации с транзитом из Литвы в Калининград.