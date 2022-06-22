Польский премьер Моравецкий считает, что Россия не отважится «поднять руку» на НАТО, имея в виду Сувалкский коридор

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22 июня 2022, 14:50 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Leszek Szymański/globallook.com

Польша находится под надежной защитой НАТО, и считает, что Россия не рискнет применять силу в районе Сувалкского коридора из-за обострения ситуации с транзитом из Литвы в Калининград. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду в беседе с журналистами.

«Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира. Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз», - заявил Моравецкий.

При этом он добавил, что понимает уязвимость Сувалкского коридора - участка территории длиной около 100 км близ польского города Сувалки, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью России.

«Стратеги НАТО считают Сувалкский коридор одним из критических мест на карте Североатлантического союза. <...> Поэтому там наше военное присутствие, присутствие наших военных частей очень сильное», - заявил Моравецкий, подчеркнув, что считает безопасность Польши «соответствующей и адекватной».

Ранее издание Die Welt высказало опасение, что Россия может подтолкнуть Лукашенко к захвату Сувалкского коридора.