Военнослужащие России и ДНР за сутки уничтожили три «Града» и две гаубицы М-777

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25 июня 2022, 11:22 Источник: РИА Новости

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency, globallookpress.com

В Донбассе за прошедшие сутки три «Града», две гаубицы, танк и грузовой автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

В сообщении ведомства сказано, что силы ДНР при помощи ВС РФ уничтожили «РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль». Также военнослужащие подавили три огневые позиции ВСУ в Авдеевке, Камышевке и Первомайском.

Также отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР около 180 снарядов из РСЗО «Град», «Ураган», танков и миномётов калибром 120 мм.

Ранее министр внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что попытки украинских боевиков прорваться из-под Лисичанска «тщетны», поскольку пресекаются силами ЛНР.