Песков перенаправил в Минобороны вопрос о возможности эвакуации мирных граждан из Северодонецка на территорию Украины

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24 июня 2022, 13:52

Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу перенаправил в Минобороны России вопрос о возможности эвакуации мирного населения из Северодонецка на территорию Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ, по поводу логистики, связанной с продолжением специальной военной операции, это следует спрашивать в министерстве обороны.

Практически все населенные пункты, расположенные в окрестностях Северодонецка и Лисичанска в Донбассе, освобождены от украинских сил или взяты в кольцо. Эту информацию ранее сегодня сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.