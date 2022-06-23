Проект «Роснефти» обеспечит поглощение лесами 10 млн тонн СО2

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23 июня 2022, 18:10

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

НК «Роснефть» стала первой компанией российской нефтегазовой отрасли, поставившей перед собой стратегическую цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Она приступила к реализации масштабного комплексного лесоклиматического проекта, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента. Проект будет способствовать росту поглощения парниковых газов лесами. Об этом рассказали представители «Роснефти» в ходе круглого стола «Чистое будущее: роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности».



Компания в декабре 2021 года представила новую Стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Достижение этой цели планируется как за счет технических мероприятий по сокращению выбросов, расширению использования низкоуглеродных источников энергии, энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, так и за счет развития природного поглощения углерода лесами.



Всероссийская экологическая онлайн-платформа «Чистое будущее» стала инициатором проведения круглого стола, посвященного роли лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности. Она создана при поддержке крупного отечественного бизнеса и ученых Российской академии наук (РАН).



Одной из своих задач платформа «Чистое будущее» видит формирование консенсуса в экспертном и фундаментальном научном сообществе по вопросу разработки отечественной системы методологии оценки поглощающей способности российских экосистем: лесов, болот, тундры и Мирового океана, а также продвижение этой инициативы в государственных ведомствах и крупных корпорациях.



В ходе круглого стола эксперты пришли к выводу, что в условиях беспрецедентных антироссийских санкций фактически остановлен ранее анонсируемый «зеленый переход» европейской промышленности. Обесценивание Западом собственноручно выработанной ESG-повестки ставит под вопрос экологические стандарты, которые еще недавно навязывались рынку как единственно возможные.



Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее заявлял, что Россия готова представить ООН собственную методику подсчета лесов. По данным западных ведомств, углеродный баланс управляемых российских лесов составляет 614,5 млн тонн СО2 эквивалента в год. Однако по оценкам Минприроды, эта цифра значительно выше - 1,6 млрд тонн СО2. Таким образом, в денежном выражении Россия становится крупнейшим мейджором мировых лесов, обладая от 19% до 38% их ценности.



Российские эксперты не сомневаются в необходимости разработки отечественной методологии учета выбросов (CO2-налог), а также методологии оценки лесных ресурсов.



«Мы идем по пути пересмотра ценностей. Европа снова демонстрирует двойные стандарты: идет возвращение к углю. Зелёная дипломатия сможет стать потенциалом для налаживания отношений. Мы настроены на созидание. Нельзя провести экологическую границу по земле и воде, ведь экосистема общая», - подчеркнул Нуритдин Инамов, член комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.



Виктор Иванович Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук, отметил, что разбирая и споря о разнице методологий, нужно не забыть, что хоть экономическая роль лесов огромна, но оценивать лес только как древесину - абсолютно неадекватно. Роль лесов нельзя принижать, они имеют большое значение для углеродного баланса, они взаимодействуют с болотом, реками и озёрами. Если мы говорим о выживании, об экологической безопасности, то лесу нужно уделять первостепенное внимание. Леса взаимодействуют со всеми экосистемами, биосферы не будет без леса. Без леса не может существовать человек.





Директор департамента экологической эффективности ПАО НК «Роснефть» Виктория Сапожникова в ходе круглого стола рассказала об одном из главных экологических проектов компании:



«Роснефть совместно с правительством Красноярского края инициировала лесоклиматический проект, который ориентирован на ряд мер и действий правового, инфраструктурного характера, которые позволят раскрыть потенциал поглощения парниковых газов лесами страны. Совокупный потенциал поглощения углекислого газа за счет комплекса лесохозяйственных мероприятий в рамках проекта может достигать 10 млн тонн СО2-эквивалента. Проект является уникальным для России».



На Петербургском международном экономическом форуме НК «Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с Рослесхозом и СПбГЛТУ им.С.М.Кирова – старейшим и ведущим лесотехническим университетом России. деревьев, которые являются природными поглотителями углерода.



Виктория Сапожникова отметила, что НК «Роснефть» совместно с учеными ведет разработку методологии реализации климатических проектов, которая может стать в этой сфере прообразом национальных стандартов.



Она подчеркнула, что российский бизнес заинтересован в развитии климатического потенциала, поскольку он позволяет реализовать национальные конкурентные преимущества на глобальном уровне.



«Роснефть» рассматривает проекты по природному поглощению углерода как дополнительный рычаг в низкоуглеродной реализации самого перспективного в мировой нефтегазовой отрасли проекта «Восток Ойл». Сапожникова добавила, что такие проекты не только позволяют генерировать некие у.е. единицы сокращения выбросов парниковых газов, но и дают существенные дополнительные эффекты, в том числе для биоразнообразия и суммарного положительного воздействия на экосистемы.



Подводя итоги круглого стола, Виктория Сапожникова заметила:



«Мы уже делаем все то, о чем говорили многие спикеры сегодня. Это и взаимодействие с министерствами по землям сельскохозяйственного значения и разработка методологии оценки лесоклиматических проектов. Мы уверены, что нам совместно удастся внести свой вклад в потенциал экологического развития России».



«Роснефть» уже сейчас вносит значительный вклад в поглощение выбросов парниковых газов лесами России, ежегодно высаживая молодые деревья в регионах своей деятельности. Только за 2021 год Компания и Общества группы «Роснефть» высадили более 9,3 млн саженцев.



Лесоклиматический проект Компании даст значительный положительный эффект в масштабах страны. По данным Института космических исследований РАН, российские леса ежегодно поглощают от 200 миллионов тонн углерода. Таким образом, вклад проекта «Роснефти» составит порядка 5% от общего потенциала лесов страны.



НК «Роснефть» разработала предложения по необходимым изменениям в законодательство РФ, подготовила методологии реализации лесоклиматических проектов различных типов. Компанией оценивается возможность по разработке методологии справедливой оценки поглощения углерода природными экосистемами. Кроме того, планируется реализовать прикладные и фундаментальные научные исследования, в том числе селекционно-генетические - для выведения быстрорастущих пород деревьев, адаптированных к условиям реализации лесоклиматического проекта.



