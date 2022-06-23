Новогодние праздники в России в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января

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23 июня 2022, 11:24 Источник: Telegram

елка, https://unsplash.com/photos/EinarOsPaNo

В 2023 году новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. Соответствующая информация была предоставлена 23 июня в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты.

Согласно последним данным, Минтруд РФ к настоящему моменту подготовил проект постановления о переносе выходных дней в следующем году.

Подчеркивается, что следующие новогодние праздники продлятся девять дней. В ведомстве уточнили, что в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу, вследствие чего этот день также будет нерабочим.