Дорога к храму: 22 мая – день Николая Чудотворца

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22 мая 2022, 18:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Очень давно, когда я была маленькой девочкой, мой дедушка решил отвести меня в церковь. Сейчас, уже никого не удивишь этим… Особенно в Святые праздники, например, Рождество Христово: церкви заполнены до отказа! Каждому хочется соприкоснуться с чудом! Но в то далекое время, поход девочки с дедушкой в Храм, мог вызвать излишне много толков и пересудов у партийных родителей. Но я согласилась составить компанию моему интеллигентному дедушке, в прошлом белогвардейскому офицеру… Почему? Я не знаю! Меня тянула непонятная сила и желание прикоснуться к тайне. Уже не помню этого Храма, но помню икону: светлый лик пожилого человека с добрейшими глазами, которые пронизывают тебя насквозь! Ты стоишь и не можешь оторвать взгляда от иконы. Святитель Николай, Николай Чудотворец, San NICOLA…



Прошло тридцать лет. Моего дедушки уже нет в живых, но его слова я запомнила навсегда: «Сложно в жизни будет, внученька, но руки не опускай! Вспомни Николая Чудотворца… Искренне вспомни и поделись с ним, попроси его о помощи… И она придет! Просто попроси с душой. Светлым людям от него не будет отказа!»





21 мая 2017 года в Россию из итальянского города Бари доставили мощи одного из самых почитаемых христианских святых – Николая Чудотворца. Это было уникальное событие: за все 930 лет мощи ни разу не покидали свою Базилику в городе Бари. Митрополит Иларион отметил: «Это событие происходит впервые, потому что с тех пор, как мощи были принесены в Бари 930 лет назад, они никогда не покидали этого города. Мощи замурованы под землей, но, тем не менее, специально для этого события часть мощей была извлечена из-под спуда и доставлена в Россию». Да, в Россию было доставлено девятое ребро Николая Чудотворца, а целиком привести мощи было невозможно: сама рака с мощами находится ниже уровня пола и огорожена каменными блоками. Небольшое округлое отверстие в передней части устроено так, что священники могли проникать внутрь для сбора миро, а о том, чтобы поднять мощи святого – нереально! Вот и получилось, что только одно ребро можно было извлечь на свет божий.



Если честно, то я готова была отстоять в России многочасовые очереди, но… произошло чудо! Мне вдруг засветила командировка в сам город Бари! Да еще накануне Рождества!



И вот я в Бари! Первое, что делаю – иду в Basilica San Nicola. Иду туда, где несколько веков хранятся мощи самого почитаемого Святого в мире – Николая Чудотворца.



Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, - «первый» и любимый святой многих религиозных конфессий. В православии его еще называют Николаем Угодником. По церковному календарю, торжество в его честь совершается дважды в год: 19 декабря – в день кончины, и 22 мая – в день памяти перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари). Святитель Николай жил в четвертом веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковные предания сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.



Итак, Бари. Базилика Святого Николая. Мощи Святителя находятся в крипте (нижней части) Базилики. Хотя Базилика принадлежит римско-католической церкви и управляется монахами доминиканцами, представители разных вероисповеданий имеют разрешение на богослужение в крипте. Совместные службы здесь также не редкость.



Мне удалось поговорить с Настоятелем Русского Патриаршего Подворья в Бари, Протоиереем Андреем Бойцовым: «Да, мы проводим литургии, молебны, панихиды на мощах Святителя Николая. В 90% нам идут на встречу католическое руководство Базилики. Николай Чудотворец - очень почитаем не только в Бари, но и во всем мире. К празднику Святого очень, очень много прибывают сюда паломников. У каждого есть свои просьбы и желания. Но я всегда говорю, что нужно прежде просить духовной милости от Господа и Святого, здоровья, а уже потом можно и на бытовые темы поговорить. Но обязательно нужно исповедоваться и причаститься, отстоять службу… И только тогда приложиться с просьбой к мощам».





Чудное и необыкновенное волнение охватывает меня от возможности соприкоснуться с великим сокровищем. Вокруг Базилики толпы народа, говорящих на всевозможных языках, а в нижней части Базилики – в крипте, у гробницы Святого стоит особенная молитвенная тишина: христиане из разных стран молятся в каком-то едином порыве… Тут ощущаешь единство… Единство вероисповеданий. И всех объединяет Святой Николай.



История перенесения Мощей Святого Николая.



В 1071 году город Бари – крупный торговый порт и столица Византийской Италии – был завоеван норманнами и потерял экономику. Барийцы решили отправиться в Миры Ликийские, чтобы забрать мощи Святого Николая. Таким образом они надеялись на покровительство одного из самых почитаемых святых в Византии, который издавна считался покровителем моряков, купцов. В 1087 году 62 Барийских мореплавателя отправились в Миры, где под видом паломников проникли к гробнице святого и открыли ее. Вынув источающее миро («манну») мощи святого, им удалось перенести их на корабль. В мае 1087 года корабль достиг берегов Бари. Первоначально предполагалось разместить мощи в кафедральном соборе, но затем было решено построить храм. В июле того же года начались работы по воздвижению новой базилики. В 1089 году мощи Святителя были положены в крипту (подземную часовню) новой базилике, где они находятся и по сей день.



МИРОТОЧИВЫЕ МОЩИ И СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ.



С самых давних времен паломники из разных стран Европы и России стремились побывать в Бари и помолиться у мощей Святого Николая, приложиться к раке и получить чудодейственное миро.



Что такое миро? Миро Николая Чудотворца – идеально чистая жидкость, которую вот уже много веков чудесно источают его святые мощи. Еще в 1087 году, когда жители Бари приехали за мощами Святителя в Миры Ликийские, они с изумлением увидели, что гробница с его мощами до краев наполнена благоуханным миром, в которую погружены мощи. И вот с тех пор, раз в год, в праздник в честь прибытия мощей Святителя Николая в Бари, настоятель Базилики собирает небольшое количество этой святой жидкости со святых мощей. Потом миро добавляют в святую воду и разливают в специальные бутылочки.





Настоятель Русского Патриаршего Подворья в Бари Протоиерей Андрей Бойцов: «Невозможно сосчитать, сколько чудес произошло после помазания этим святым миром! Сколько было исцелений, сколько исполнилось молитвенных прошений. Был удивительный случай… Женщина приехала поклониться мощам, у нее была последняя стадия онкологии. Собрала последние силы и приехала в Бари. Поклонилась мощам, помазалась миром… И через пару часов ей стало хорошо: появились силы, она смогла самостоятельно передвигаться… И таких случаев много! Исцеление происходит удивительным образом!» Конечно, я не смогла не спросить у людей, которые молились у мощей Святого Николая: «А как вам помог Николай Чудотворец?»



БЕНИТТО. Италия.



- У меня начали гноиться глаза… вирус. Врачи выписали капли. Не помогло… Это продолжалось много месяцев. Я стал слепнуть. И тогда решил, что буду капать миро в глаза. У нас его тут, в Базилике, можно купить. Я закапал… На следующий день боль пропала… Капал я несколько дней и молился… Посмотрите! У меня глаза видят!



Виктория. Латвия. Лепая.



- Был в моей жизни сложный период… Это было связано с болезнью. Настал такой час, что мне и жить не хотелось. Упала я на колени перед иконой Господа и стала просить: «Или забери меня с этого мира или дай найти хорошего врача! Просила с искренней верой! Только вера дает успокоение и решает вопросы. И что вы думаете? Через несколько дней я случайно познакомилась с человеком и он мне посоветовал специалиста. Конечно, лечилась я долго, но сегодня все хорошо. Я живу! И к Николаю Чудотворцу приехала поблагодарить и приложиться к мощам. Всегда помогает! Только с верой просите!»



Анна. Москва. Россия.



- Развелась я с мужем. Осталась с маленьким ребенком на руках. Все забрал, окаянный… Без квартиры остались, у друзей ночевали. Вот какие мужики есть! Ничего не могла решить! Не могли мы с ним договориться. Но всегда знала, что молитва к Николушке поможет. Молилась, сорок дней акафист читала… Решилось все! Оставил мне и ребенку часть квартиры, да и материально хорошо помогает. А все Николаша помог!»



Да, удивительные события происходят по молитве к Николаю Чудотворцу. Многих он спасает. Спасает от нищеты, от дурных поступков, помогает решить судебные дела, способствует в поисках работы, и даже от бесплодия лечит… Как говорит Настоятель Патриаршего Подворья в Бари Протоиерей Андрей Бойцов: «Многие женщины, которые прикладывались к мощам, смогли забеременеть. И потом приезжают с малышами вновь сюда и благодарят Святого Николая. Да, чудные дела происходят по искренней молитве и вере. Помогает Святитель Николай!»



Да… «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» Поистине, одно из таких чудес – Николай Чудотворец! Можно верить или нет, но сотни людей, каждый день идут в Базилику, к Николаше, чтобы поплакать, поделиться, попросить… И слышит же всех Святой! Был дан ему дар от Бога при жизни помогать людям… И после смерти он не оставил это занятие…



Уходя из Базилики Святого Николая я обратилась с просьбой к Настоятелю Патриаршего Подворья Протоиерею Андрею Бойцову с просьбой благословить на добрые дела. И получила благословение на мощах Святого Чудотворца. А что может быть важнее милости и Любви?