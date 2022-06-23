В России за сутки выявили 3 166 случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2022, 11:15

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/oI20ehIGNd4

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 166 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на четверг, 23 июня, количество госпитализаций за сутки в Российской Федерации составило 1 202, снизившись по сравнению с предшествующими сутками на 6,2%.

За прошедшие 24 часа в стране скончались 68 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период выздоровели 3 517 человек, что на 6% меньше, чем днем ранее.